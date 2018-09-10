مواطن يوكل زوجته للدفاع عنه أمام المحكمة الجزائية

علي القحطاني (صدى):

وكل مواطن مؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، زوجته للدفاع عنه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي طالبها بتقديم دفوعاته في الجلسة القادمة.

ووجه المدعي العام بالنيابة العامة للمواطن تهم تأييد جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لها عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام واستخدام معرفه للترويج للجماعات الإرهابية ونشر تغريدات تمس الأمن الوطني.

واستمعت المحكمة أمس الأحد، إلى التهم السابقة التي وجهها المدعي العام بالنيابة العامة، والذي طالب ناظر القضية بالحكم على المدعي عليه بعقوبات تعزيرية.