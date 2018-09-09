بالفيديو.. ” عبد الصمد القرشي ” تنفي علاقتها بفيديو هدية ” حليمة بولند “

علي القحطاني(صدى):

نفت شركة ” عبد الصمد القرشي ” للعطور، اليوم الأحد، علاقتها بالفيديو المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا والذي أوضح تلقي الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” هدية عبارة عن عدد من زجاجات العطور المختلفة بلغت قيمتها 3 مليون ريال.

وأكدت ” الشركة ” ، على أنها لم تتعاقد مع الإعلامية ” بولند ” لعمل إعلانات لها، بالإضافة إلى أنها لم ترسل لها أية هدايا كما أشير بالفيديو المتداول.

وأوضحت ” الشركة ” ، لعملائها إنها منذ سنوات طويلة وهي تنتج وتصنع أفخم أنواع الهدايا الخاصة التي تقدم في المناسبات، والزواجات، والأعياد، وهذه المنتجات تعرض للبيع دون استثناء، بحيث يختار العميل شكل ونوع محتوي الهدية التي يتم تصنيعها بالسعر المناسب.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنها تقدر لعملائها حرصهم واستفساراتهم، وتأمل منهم الحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة عبر حسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقها وحقوق عملائها.

جاء ذلك على خلفية ” مقطع فيديو ” تداوله رواد التواصل الاجتماعي، اليوم، للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” تعرض فيه عدد من هدايا معجبيها بالرياض، وتفاجئها بوصول هدية لها على الفندق التي تقيم فيه قدرت قيمتها بـ 3 مليون ريال وهي عبارة عن عدد من زجاجات العطور كتب عليها جملة ” إلى حليمة عبد الجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية ” .

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