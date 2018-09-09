بالفيديو.. معجب سعودي يفاجئ حليمة بولند بهدية ثمنها 3 مليون ريال
تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” وثقت فيها الإعلامية تلقيها الهدايا من معجبيها بالمملكة، أثناء تواجدها في أحد الفنادق الكبرى بالرياض.
وأظهر الفيديو ” بولند ” وهي تعرض مجموعة من الهدايا القيمة من الورود والذهب التي جاءت إليها من معجبيها، وحيث تفاجئت من قيام أحد المعجبين السعوديين بإرسال هدية باهظة الثمن تقدر بـ3 ملايين ريال سعودي، كتب عليها : إلى حليمة عبد الجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية.
وأوضح ” الفيديو ” ، أن الهدية عبارة عن شنطة ضخمة جدًا تحتوي على مجموعة من أفخم أنواع العطور، بالإضافة إلى عمل زجاجات عطور مخصوصة باسمها وأسماء أفراد عائلتها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9970 ] نشر منذ 40 دقيقة
خروف☺جديد😂الله الهادي ولايبلانا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3921 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليتك اعرست عليها وتفكنا من طلتها البهية كل مره مرميه في مكان 🤦🏻♀️
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53690 ] نشر منذ 32 دقيقة
خيبه ياما للخيبه وفضيحة العيبه ,,
ابو ساره[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ليس حسداً والله العظيم
ولكن سيحاسبك الله على هذا المال فيما انفقته
اليس فقراء المسلمين هم اولى بهذا المال
اليس الايتمام هم اولى بهذا المال
اليس عمارة بيوت الله اولى بهذا المال
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا
رااايق[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
مجرد راي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 8 دقائق
تف عليه وعليها