بالفيديو.. معجب سعودي يفاجئ حليمة بولند بهدية ثمنها 3 مليون ريال

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” وثقت فيها الإعلامية تلقيها الهدايا من معجبيها بالمملكة، أثناء تواجدها في أحد الفنادق الكبرى بالرياض.

وأظهر الفيديو ” بولند ” وهي تعرض مجموعة من الهدايا القيمة من الورود والذهب التي جاءت إليها من معجبيها، وحيث تفاجئت من قيام أحد المعجبين السعوديين بإرسال هدية باهظة الثمن تقدر بـ3 ملايين ريال سعودي، كتب عليها : إلى حليمة عبد الجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية.

وأوضح ” الفيديو ” ، أن الهدية عبارة عن شنطة ضخمة جدًا تحتوي على مجموعة من أفخم أنواع العطور، بالإضافة إلى عمل زجاجات عطور مخصوصة باسمها وأسماء أفراد عائلتها.