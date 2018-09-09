الكشف عن هوية المتهم السوري الذي أيد الإخوان وأبرز فتاويه الشاذة

نايف السالم(صدى):

أزاحت مصادر، الستار عن هوية المتهم السوري الذي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمته اليوم الأحد، وذلك بعد أن وُجهت له 8 تهم، أبرزها تأييده لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت المصادر، أن المتهم شخصية مثيرة للجدل، فكان قد تم منعه من قبل في عام 2016 من الخطابة في أحد جوامع شمال جدة، وذلك بسبب شمول خطبته لفقرات تدعو للتطرف وتفكيك وحدة البلاد.

كما كشفت المصادر، عن أشهر المواقف والفتاوى المثيرة للجدل، والصادرة عن المتهم السوري، والتي من أبرزها تحريمه للعمل في التحليل الرياضي أو الفني، معتبرًا إياه ” مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين ” ، على العكس من العمل محللًا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

فيما صدر عن المتهم أيضًا، فتوى أخرى غريبة من نوعها، خلال برنامج تليفزيون، حيث طالب بقتل الشخصية الكرتونية المشهورة ” ميكي ماوس ” ، باعتباره فأرًا من ” جنود الشيطان ” ، ولكنه اضطر للتراجع عنها لتعرضه لغضب عالمي بعد ذلك.

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