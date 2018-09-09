اليوم.. بدء محاكمة مقيم متهم بتأييد الإخوان والحوثيين.. والنيابة تطالب بعقوبة تعزيرية

عادل الحربي(صدى):

تشهد المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، بدء النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم ” سوري الجنسية ” وُجهت إليه العديد من التهم، بحضور أقاربه ووسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد أن تم تسليم المتهم لائحة الدعوى للردّ عليها في الجلسة المقبلة، واُتهم المقيم السوري بـ 8 تهم، أبرزها تأييده لتنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية.

ومن جانبها، طالبت النيابة العامة، اليوم، بإنزال عقوبة تعزيرية للمتهم، لتأييده جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية والتواصل مع الفصائل العسكرية المقاتلة في سوريا والعراق.

وكشف ممثل النيابة العامة، عن قيام المتهم بالتواصل هاتفيًا مع عناصر المقاتلين في جبهة النصرة، وتقديم الافتاء الشرعي لهم، فضلًا عن تقديمه الدعم المالي لأشخاص مشبوهين بواسطة أحد أقاربه.

جدير بالذكر، أن المتهم ” السوري ” ، كان قد عاش بالمملكة لمدة طويلة، وكان يعد أوائل الأشخاص الذين أسسوا مواقع إلكترونية، فضلًا عن تقديمه العديد من البرامج عبر القنوات الفضائية.