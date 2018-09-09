غرامة تصل لـ 500 ريال حال التباطؤ في السير وعرقلة الحركة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، على فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و500 ريال على بعض المخالفات.

وأوضحت أنه من بين تلك المخالفات، رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.

وكانت الإدارة قد أوضحت أنه سيتم معاقبة كافة مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة والتي تنتج عنها وفاة أو تعطيل منفعة أوزوال عضو، بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

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