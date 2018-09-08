المرور يرد على استفسار بشأن رصد مخالفة جوال أثناء السير

حمود العنزي (صدى):

رد المرور، اليوم السبت، على سؤال مواطن جدد استمارة السيارة عن طريق أبشر ولا يعرف أين يستلمها وما هي المدة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني واصل.

كما تفاعل المرور مع استفسار آخر بشأن رصد مخالفة “ جوال ” أثناء السير قائلًا : تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها