  • السبت 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعرف على هوية الوافد المتحرش ببائعات بعد القبض عليه

تعرف على هوية الوافد المتحرش ببائعات بعد القبض عليه

تعرف على هوية الوافد المتحرش ببائعات بعد القبض عليه
نايف السالم(صدى):

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه تم تحديد هوية المتورط في جريمة التحرش ببائعات في أحد الأسواق التجارية بجدة، واتضح أنه هو مقيم باكستاني أربعيني وقد تم القبض عليه.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أنه تم إحالة القضية للنيابة العامة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكان النائب العام قد وجَّه بالقبض عليه، بعد انتشار فيديو له وهو يتحرش ببائعات في سوق تجاري بجدة، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا :

القبض على الوافد المتحرش بالبائعات في مقطع الفيديو


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *