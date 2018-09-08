القبض على الوافد المتحرش بالبائعات في مقطع الفيديو

سعيد العجل(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو يتحرش ببائعات سعوديات في أحد المحالّ التجارية .

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمرا أمس بالقبض على المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو يتحرش ببائعات في أحد محلات الملابس النسائية .

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.