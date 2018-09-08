القبض على الوافد المتحرش بالبائعات في مقطع الفيديو
ألقت الجهات الأمنية القبض على المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو يتحرش ببائعات سعوديات في أحد المحالّ التجارية .
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمرا أمس بالقبض على المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو يتحرش ببائعات في أحد محلات الملابس النسائية .
وأكد أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53619 ] نشر منذ 51 دقيقة
نكلوا فيه لا بارك الله باالساعة اللي جابته ,,
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 26 دقيقة
أبغى أفهم شيء واحد، لماذا تجمعونهم في مكان واحد وتبغون الأمور تعدي بسلام، هذا لو ما صورتهم الكاميرا وتم التبليغ عنه ما أحد سأل وبقائهم بهذا الشكل سيخلق جو من القبول والرضى، أجانب عزوبية وبنات ماتزوجوا وش تتوقعون غير كذا وأكثر وماخفي كان أعظم ونحن نشاهد مئات حالات الاعجاب والغزل في الأسواق بس وش نسوي أهاليهم راضين بوجودهم مع الأجانب ويعتقدون هؤلاء الأهالي الذين يسمحون لبناتهم بالعمل في الأسواق أن الوضع عادي جدا ولم يعلموا أن النار من صغار الشرر وأن النار تسري في الهشيم وبكل صراحة الكثير من الفتيات هن من يتسبب لأنفسهن بهذه المضايقات سواء برغبتهن أو بسبب مظهرهن وإن كان بغير قصد الإثارة وإنما بقصد البحث عن الأناقة المعروفة لدى النساء ولكنها تجلب لهن مثل هذه المضايقات وتحرج أهلهن أو تضطر للإستجابة حتى لاتفقد وظيفتها أو يجبرها أهلها على البقاء في المنزل وهذا هو سبب سكوت الكثير من البنات على المضايقات ومع مرور الوقت يصبح لديهن الوضع طبيعي على قولة المثل خربانة خربانة وأفصل الحلول فصل أسواق النساء تماما في بيئة نسائية لايدخلها الرجال مطلقا والا فلننتظر المزيد من التحرش والانفلات الأخلاقي.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1513 ] نشر منذ 20 دقيقة
وين دور وزارة العمل بتأنيث محلات المستلزمات النسائيه
يفترض اول ماتعاقبوا مكاتب العمل المهله في شغلها