استجابة لـ ” صدى ” .. متطوعون يتكفلون بإعادة ترميم سيارة مسن عفيف

سامي المجيدير (صدى):

قاد الحنين قبل أيام مطلق فالح العريض الدلبحي البالغ من العمر 110 عامًا، وهو من سكان محافظة عفيف، إلى سيارته ” فورد موديل ٦٣ ” والتي تركها منذ ٥٠ سنة لعطلها، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. قصة سيارة تركها صاحبها في الصحراء بعفيف وعاد إليها بعد 50 عاما ” .

وعقب ظهور مقطع له وهو يسير حولها والذي نشرته ” صدى ” في حينه، استجاب متطوعون وقاموا بإعادة ترميم السيارة.

وعلمت ” صدى” أن المٌتطوعون هم من هواة السيارات القديمه، حيث تطوعوا بالقيام بجميع أعمال ترهيم وترميم السياره القديمه وإعادة تجديدها وتقديمها للمسن الذي لم يبقى من ماضيه الجميل إلا هذه السياره العريقه.

من جهته عبر المٌسن مطلق العريض عن بالغ شكره وتقديره للمتطوعون، موكدًا أن السياره تعني له الشيء الكثير وبالطبع سوف تعيد له بعضًا من ذكرياته.

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