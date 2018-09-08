بالفيديو.. مركبة مسن ترجعه لذكريات 50 عاما ماضية وفريق فورد يتبرع بترميمها

سالم المطيري(صدى):

عادة ما يحن كبار السن، إلا الأماكن والأشياء التي لا طالما كانت ترافقهم في شبابهم أو طفولتهم، لذلك لم يكن غريبًا على العم مطلق بن فالح العتيبي أن يقف على أطلال مركبته ويسترجع زكرياتها.

في مشهد مؤثر، وثَّقه ابن المسن الذي يبلغ 110 عامًا من العمر، فقد ظل يتحسس ” العتيبي ” مركبته وهي من نوع فورد موديل 63، حيث أرجعته 50 عامًا إلى الوراء.

يقول العم مطلق أحد أبناء منطقة عفيف : ” كنت أطارد بها الصيد في جبال كشب، وأصطاد الصقور عليها حتى طال بي الزمن، وأنهكني بمصاريفه؛ وهو ما اضطرني لتركها في الصحراء ” .

تأثر بالمشهد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بأعضاء فريق فورد التراثية بأن يتبرعوا للمسن بترميم مركبته التراثية، وإعادتها لما كانت عليه.

وهكذا تم شحن المركبة، أمس الجمعة، إلى منطقة القصيم لمباشرة أعمال صيانتها على حساب بعض أعضاء الفريق.