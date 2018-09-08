” عمل المدينة ” يباشر مجمع تجاري تحرش فيه وافد ببائعات

نايف السالم(صدى):

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، مساء اليوم، مباشرة أحد المجمعات التجارية التي تحرّش فيها وافد ببائعات.

ويباشر الفرع، المجمع التجاري لإكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صالحة للجميع، وجاري التنسيق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وكان النائب العام قد وجّه بضبط الوافد، على خلفية انتشار مقطع له وهو يقوم بالتحرش ببائعات.

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