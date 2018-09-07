بنص القانون.. عقوبتين بانتظار الوافد المتحرش إذا ثبتت التهمة عليه

نايف السالم(صدى):

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش، بأن عقوبة المتحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبيتن.

وجاء نص المادة كالآتي: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

وبذلك فإن المتحرش ببائعات أحد الأسواق في جدة تنتظره هاتين العقوبتين أو إحداهمها، في حالة ثبت التهمة عليه بعد إجراءات التحقيق والتقاضي.

وكان النائب العام قد وجه بسرعة القبض عليه، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر الوافد وهو يتحرش بالبائعات ما أثار موجة غضب عارمة.

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