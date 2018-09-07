” وافد ” يتحرش ببائعات في جدة.. وفريق التفتيش يباشر البحث عنه

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد تحرش ” وافد ” ببائعات في أحد أسواق جدة؛ حيث استفز المقطع المواطنين الذين طالبو الجهات المختصة بسرعة القبض عليه.

وفي هذ السياق، وجه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، بسرعة التحرك للمفتشين؛ بالبحث عن وافد تحرش ببائعات في أحد أسواق جدة.

وأبانت أحد المصادر، أن الفريق باشر قبل قليل البحث، والتحقق من معرفة معلومات أكثر عن الوافد؛ وذلك تمهيدًا للقبض عليه من قِبَل الجهات الأمنية.