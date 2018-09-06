بالفيديو.. متحدث الحرس الوطني يوضح حيثيات سقوط طائرة الرياض

الرياض(صدى):

قدم متحدث الحرس الوطني اللواء محمد العمري، اليوم الخميس، خالص العزاء لأسرة وذوي المدرب الأمريكي بول ريدي الذي توفى في حادث سقوط طائرة عمودية تابعة للحرس صباح اليوم.

وأوضح ” العمري ” في مداخلة هاتفية له على فضائية ” الإخبارية “، أن الحالة الطبية للمتدرب الملازم أول طيار هشام عبدالعزيز آل الشيخ طيبة ومستقرة.

وعن حيثيات الحادث، أكد أنه وقع في تمام الـ6:40 دقيقة من صباح اليوم، وتم نقل الملازم أول طيار هشام للمستشفى على الفور.

كما أشار إلى أن اللجان ما زالت تواصل الإجراءات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وسيتم إعلانها بدقة وشفافية فور الانتهاء.

ولفت إلى أن هناك نسبة خطأ واردة ومعروفة في المجال العسكري سواء في التمارين الجوية أو الرماية الحية، مؤكدًا أن هذا الحادث هو الأول منذ تدشين هيئة طيران الحرس الوطني.

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