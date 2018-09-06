سقوط طائرة تدريب عمودية تابعة للحرس الوطني بالرياض
وقع، صباح اليوم الخميس، حادث لطائرة عمودية طراز AH6i في مطار خشم العان بالرياض، أسفر عن وفاة المدرب الأمريكي بول ريدي وإصابة متدرب.
أكدت وزارة الحرس الوطني في بيان لها، أن الحادث نتج أثناء التدريب التحويلي المعتاد في المطار، لافته إلى أنه تم نقل المتدرب الملازم أول طيار هشام عبدالعزيز آل الشيخ الذي أصيب إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج.
كما أشارت إلى استقرار حالته الصحية، ومازالت لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53503 ] نشر منذ 3 ساعات
الدايم الله والفاني خلقه ,,
,, الله يشفي المصاب ويقومه باالسلامه ,, آمين ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على سلامته
alfahd42[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامة الطالب والله يشفيه ويتم عليه صحته
والامريكي ماقصر وابيض وجه على تدريب عيالنا
اذا كان مسلم الله يرحمه برحمته واذا غير ذالك الله يعامله بما هو اهل له