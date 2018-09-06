سقوط طائرة تدريب عمودية تابعة للحرس الوطني بالرياض

الرياض(صدى):

وقع، صباح اليوم الخميس، حادث لطائرة عمودية طراز AH6i في مطار خشم العان بالرياض، أسفر عن وفاة المدرب الأمريكي بول ريدي وإصابة متدرب.

أكدت وزارة الحرس الوطني في بيان لها، أن الحادث نتج أثناء التدريب التحويلي المعتاد في المطار، لافته إلى أنه تم نقل المتدرب الملازم أول طيار هشام عبدالعزيز آل الشيخ الذي أصيب إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج.

كما أشارت إلى استقرار حالته الصحية، ومازالت لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.