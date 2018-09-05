الهلال يلتقي الفيصلي وديًا خلال فترة التوقف

نواف السالم(صدى):

‏يستعد فريق الهلال لمواجهة الفيصلي وديًا، عند الساعة 6:55 من مساء الغد، في إطار التحضيرات لاستئناف المباريات بعد فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستتوقف حتى 12 سبتمبر أي في الفترة التي سيخوض المنتخب الوطني معسكرًا تحضيريًا في الرياض، قبل أسبوع الفيفا وتجهيزًا لأمم آسيا 2019.

وحقق نادي الهلال، انتصارًا على الفيحاء، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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