سوموديكا يرفض إجراء لقاء ودي مع الهلال خلال فترة التوقف

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية، بأن الروماني سوموديكا مدرب نادي الشباب، رفض إجراء لقاء ودي أمام نادي الهلال خلال فترة التوقف.

وتقرر أن تتوقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى 12 سبتمبر أي في الفترة التي سيخوض المنتخب الوطني معسكرًا تحضيريًا في الرياض، قبل أسبوع الفيفا وتجهيزًا لأمم آسيا 2019.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني للهلال كان د طلب من إدارة النادي برئاسة سامي الجابر، أن يتم تجهيز مباراة ودية خلال فترة التوقف.