بالفيديو.. السفارة في بنما تشرح تفاصيل إيقاف الكاتب فهد الأحمدي
كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في بيرو، حمود المطيري، تفاصيل إيقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما.
وأوضح ” المطيري ” ، خلال مادخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الأستاذ فهد الأحمدي وصل إلى بنما قادمًا من لوس أنجلوس بأمريكا، لكنه لم يوضح أو يشرح إجمالي المبلغ الذي بحوزته وهو أكثر من 10 آلاف دولار.
وأضاف ” المطيري ” ، أنه تم تفتيش الحقائب التي بحوزته، والتحقيق معه في مكتب الجمارك، وأخذوا المبلغ منه وتم تحديد جلسة اليوم لإصدار حكم.
وأكد أن السفارة أرسلت محامي له لمتابعة وإنهاء الإجراءات، وتم الحكم بأن يتم إيداع المبلغ في حساب إدارة الجمارك، مؤكدًا أن بإمكانه السفر الآن.
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القائم بأعمال السفارة السعودية في البيرو يكشف تفاصيل ايقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما .. #معالي_المواطن pic.twitter.com/NomQcea9Bk
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 3, 2018
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 31 دقيقة
ايووووووه يا بورعي…..
حاقه صعبه أوي الواحد بيعمل نفسه أبو العوريف بيعلم الناس… وبالآخر يتأشط بترعة بنما
زائر الغربي[ عدد التعليقات: 1752 ] نشر منذ 14 دقيقة
لبسوه العمه وشفطوه حاقه عجيبه النزام لو مامعكش ماتجيش ولو معك لازم ننفضك يعني احنا بتاع الدورار