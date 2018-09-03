بالفيديو.. السفارة في بنما تشرح تفاصيل إيقاف الكاتب فهد الأحمدي

نايف السالم(صدى):

كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في بيرو، حمود المطيري، تفاصيل إيقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما.

وأوضح ” المطيري ” ، خلال مادخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الأستاذ فهد الأحمدي وصل إلى بنما قادمًا من لوس أنجلوس بأمريكا، لكنه لم يوضح أو يشرح إجمالي المبلغ الذي بحوزته وهو أكثر من 10 آلاف دولار.

وأضاف ” المطيري ” ، أنه تم تفتيش الحقائب التي بحوزته، والتحقيق معه في مكتب الجمارك، وأخذوا المبلغ منه وتم تحديد جلسة اليوم لإصدار حكم.

وأكد أن السفارة أرسلت محامي له لمتابعة وإنهاء الإجراءات، وتم الحكم بأن يتم إيداع المبلغ في حساب إدارة الجمارك، مؤكدًا أن بإمكانه السفر الآن.

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