كاتب يوضح تفاصيل احتجازه وابنه في بنما ومصادرة أمواله

بنما(صدى):

أوضح الكاتب فهد عامر الأحمدي، تفاصيل إيقافه وابنه في دولة بنما بأمريكا الوسطى، ومصادرة مبلغ ٢١٩٠٠ دولار كانوا بحوزته، ومنعه من السفر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد لمحاكمته بعد غد.

وقال الأحمدي إنه تم توقيفه بدعوى أنه لم يحدد المبلغ الذي يحمله في نموذج الدخول أثناء قيامه بإجراءات دخوله لمطار بنما، لافتًا إلى أن هذه الرحلة كانت ضمن جولة، قام بها هو وعائلته، وتوجهوا خلالها إلى الولايات المتحدة وكان بحوزتهم ٣٥٠٠٠ دولار، وعادت عائلته من لوس أنجلوس، وواصل هو اوبنه حسام لأمريكا الوسطى، وكانت أول محطة هي بنما.

وأضاف أنه أشار في نموذج الدخول إلى أن المبلغ الذي يحمله أكثر من عشرة آلاف دولار، لأنه لم يطلب منه بالنموذج التحديد بالضبط، بالإضافة إلى أن المبلغ كاملا ” 21900 ” دولار لا يخصة وأن جزء من المبلغ كان لابنه حسام لتجهيز سكنه وبعض مصالحه الخاصة لدراسته في اليابان، والبقية مصاريف سفر؛ لأنه سيزور عدة دول أخرى.

وتابع: ” تم احتجازنا في غرفة ضيقة لمدة ساعتين وتم تفتيش الحقائب، وبعدها تعرضنا لتفتيش شخصي دقيق، أخذوا خلاله العملات الصغيرة ” ، لافتًا إلى أنهم لم يقبلوا أي عذر، ورفضوا حتى منحه إيصالاً بالمبلغ الذي تحفظوا عليه.

وقال الأحمدي: ” إن هذه سرقة، تتم تحت غطاء رسمي ” .