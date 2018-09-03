كاتب يوضح تفاصيل احتجازه وابنه في بنما ومصادرة أمواله
أوضح الكاتب فهد عامر الأحمدي، تفاصيل إيقافه وابنه في دولة بنما بأمريكا الوسطى، ومصادرة مبلغ ٢١٩٠٠ دولار كانوا بحوزته، ومنعه من السفر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد لمحاكمته بعد غد.
وقال الأحمدي إنه تم توقيفه بدعوى أنه لم يحدد المبلغ الذي يحمله في نموذج الدخول أثناء قيامه بإجراءات دخوله لمطار بنما، لافتًا إلى أن هذه الرحلة كانت ضمن جولة، قام بها هو وعائلته، وتوجهوا خلالها إلى الولايات المتحدة وكان بحوزتهم ٣٥٠٠٠ دولار، وعادت عائلته من لوس أنجلوس، وواصل هو اوبنه حسام لأمريكا الوسطى، وكانت أول محطة هي بنما.
وأضاف أنه أشار في نموذج الدخول إلى أن المبلغ الذي يحمله أكثر من عشرة آلاف دولار، لأنه لم يطلب منه بالنموذج التحديد بالضبط، بالإضافة إلى أن المبلغ كاملا ” 21900 ” دولار لا يخصة وأن جزء من المبلغ كان لابنه حسام لتجهيز سكنه وبعض مصالحه الخاصة لدراسته في اليابان، والبقية مصاريف سفر؛ لأنه سيزور عدة دول أخرى.
وتابع: ” تم احتجازنا في غرفة ضيقة لمدة ساعتين وتم تفتيش الحقائب، وبعدها تعرضنا لتفتيش شخصي دقيق، أخذوا خلاله العملات الصغيرة ” ، لافتًا إلى أنهم لم يقبلوا أي عذر، ورفضوا حتى منحه إيصالاً بالمبلغ الذي تحفظوا عليه.
وقال الأحمدي: ” إن هذه سرقة، تتم تحت غطاء رسمي ” .
ابوفهد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ادوخنا بمقالاته يدعي فيها المثالية طلع اخس من الي ينتقدهم الصدق منجاة ليه الكذب صرح عن المبلغ الي معاك وسيبك شغل اللف والدوران انا صراحة كنت منخدع فيك وانصحك تتعزل الكتابة لان الي قاعد تكتبه هلس في هلس ادا الشي الي تكتبه ماتطبقه بلاش تكتب حط شحمة ونقطنا بسكاتك
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 50 دقيقة
احترم قوانين اي دوله تدخلها من حقهم يقولوا كذى حماية لك
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 50 دقيقة
على نفسها جنت براقش , هناك دول في جنوب امريكا الذهاب اليها يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب ولا داعي لها ومن بينها هذه الدولة , خلكم في الدول التي تعرفونها واتركو عنكم الهياط
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 49 دقيقة
الافصاح عن اي مبلغ يتجاوز الحد المسموح به مطلب وكل الدول تطبقه-وبعض الدول يستحصل غرامه ربع المبلغ وبعض الدول تصادر المبلغ -وعدم اعطاءك ايصال لانك ظلمت نفسك بعدم ذكر المبلغ الذي تحمله وراجع السند الذي تحمله تجدهم موقعين على العشره الاف التي افصحت عنها اما الباقي حسب نظامهم سوف يطبق عليه-لان الايصال هو انت الذي تكتبه وهم يصدقون لك عليه- فانتبه لنفسك مستقبلاً-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53274 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذولا حراميه وحقون مخدرات وعصابات يبيعونك فيما بينهم وانت لسى في الطياره ماوصلت ,,
,, اما انت يافهد عامر شخصياً ، تستاهل مايجيك ، وكل مخطيه فيك مقديه ,,
,, والسبب ما الاحظه من توجهاتك الغير سويه في كتاباتك ,,