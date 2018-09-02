الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بالرياض

محمد السعران(صدى):

وقعت الهيئة العامة للثقافة مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بالرياض، لتعزيز التعاون بمجالات دعم قطاع التراث الثقافي غير المادي في المملكة. ووقع المذكرة سعادة المهندس أحمد بن فهد المزيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله العيدان المدير العام للجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

وقال سعادة المهندس أحمد بن فهد المزيد في تصريح بهذه المناسبة، إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للثقافة على بناء شراكة هادفة ومثمرة مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التي من شأنها المساهمة في توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي في عدد من المناطق في المملكة، وكذلك العمل على ملفات اليونيسكو لعناصر التراث الثقافي غير المادي.

وأوضح المهندس المزيد، أن هذه الخطوة تأتي من إيمان الهيئة العامة للثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث بأهمية التراث الثقافي غير المادي وضرورة حمايته والمحافظة عليه وتوثيقه على نحوٍ يعزز تناقله بين الأجيال القادمة كونه جزء من الهوية الوطنية ويعكس الخلفية الاجتماعية والثقافية.