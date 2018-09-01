علاء مبارك يفتح النار على صحيفة بعد صورة والده الصادمة

القاهرة(صدى):

أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن غضبه الشديد إثر قيام صحيفة مصرية بسرد تقرير عن ثمن الكرسي الذي كان والده يجلس عليه في أخر ظهور له.

وقال علاء في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” دليل الهيافة والتفاهة والكبت، جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس ” .

وكان حسني مبارك قد ظهر في صورة متداولة له أمس الجمعة، وقد اتضحت عليه علامات الشيب والكبر وزيادة الوزن، ما أثار صدمة لدى الشعب المصري.

يذكر أن إحدى الصحف المصرية الكبرى، كانت قد نشرت تقرير عن الكرسي الذي كان مبارك جالسًا عليه في الصورة، توضح فيه ثمنه الذي بلغ 23 ألف جنيه.

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