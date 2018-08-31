صورة صادمة لـ ” مبارك ” بعد عامين من الاختفاء
ظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في أحدث صورة له، وقد ظهرت عليه علامات الشيخوخة وتقدم العمر بشكل واضح.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة بشكل واسع حيث أثارت جدلًا وصدمة كبيرة بالنسبة لهم، لما ظهر عليه من تجاعيد، وعلامات الشيب في رأسه وكذلك زيادة وزنه.
ويبلغ الرئيس المصري الأسبق، 90 عامًا من العمر، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو الماضي، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011.
وكان أخر ظهور له، قبل عامين مع عائلته، عقب الحصول على البراءة في قضية قتل المتظاهرين في يناير 2011.
مجرد راي[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا اله الا الله
سبحان مغير الاحوال من حال الى حال
ابن البلد[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 32 دقيقة
طبيعي يتغير مهو انسان هذي سنة الله في خلقه
jamalco[ عدد التعليقات: 5930 ] نشر منذ 14 دقيقة
حسني دخل التاريخ من أوسع أبوابه دك معاقل بني صهيون في عقر دارهم ورفع رووس العرب فوق هام السحب _ وسجل التاريخ وصمة عار كل من تآمر عليه تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل والتاريخ لايرحم