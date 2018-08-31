صورة صادمة لـ ” مبارك ” بعد عامين من الاختفاء

القاهرة(صدى):

ظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في أحدث صورة له، وقد ظهرت عليه علامات الشيخوخة وتقدم العمر بشكل واضح.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة بشكل واسع حيث أثارت جدلًا وصدمة كبيرة بالنسبة لهم، لما ظهر عليه من تجاعيد، وعلامات الشيب في رأسه وكذلك زيادة وزنه.

ويبلغ الرئيس المصري الأسبق، 90 عامًا من العمر، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو الماضي، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011.

وكان أخر ظهور له، قبل عامين مع عائلته، عقب الحصول على البراءة في قضية قتل المتظاهرين في يناير 2011.