ترامب يهاجم ” كندا ” ..ويؤكد: استغلت بلادنا لسنوات طويلة

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كندا على خلفية تعثر المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

واتهم ” ترامب ” في خطاب له بولاية كارولينا الشمالية،كندا بأنها كانت تستغل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة، قائلًا ” أحب كندا، لكنها كانت تستغل بلادنا لسنوات طويلة “.

يُذكر أن المفاوضات بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية انتهت، اليوم الجمعة، دون التوصل لأي اتفاق، وسط ترقب لقرار ترامب بالتخطيط لمواصلة المفاوضات حول تعديل الاتفاقية مع المكسيك فقط.

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