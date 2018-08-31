” ترامب ” يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإنسحاب من منظمة التجارة العالمية في حال عدم تطوير أداءها وتغيير نهجها من الولايات المتحدة نحو الأفضل.

وأكد ” ترامب ” أمس الخميس، أنه يدرس هذا الاحتمال بجدية، قائلًا ” إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي وجه مرارًا انتقادات حادة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى تعاملها مع الولايات المتحدة بشكل سيء على مدار سنوات طويلة.