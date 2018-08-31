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” ترامب ” يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

” ترامب ” يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية
واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإنسحاب من منظمة التجارة العالمية في حال عدم تطوير أداءها وتغيير نهجها من الولايات المتحدة نحو الأفضل.

وأكد ” ترامب ” أمس الخميس، أنه يدرس هذا الاحتمال بجدية، قائلًا ” إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي وجه مرارًا انتقادات حادة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى تعاملها مع الولايات المتحدة بشكل سيء على مدار سنوات طويلة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 29 دقيقة

ترامب وحللاه من ملا فمك تراب

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