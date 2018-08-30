العماني يفتتح معرض ” ابطال الحد الجنوبي ” بمحافظة رفحاء

سلطان الهوير(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية،افتتح محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني،الخميس المعرض التشكيلي” ابطال الحد الجنوبي ” ، والذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة والمقام في مجمع رفحاء مول،ويستمر ثلاثة أيام ويشتمل المعرض على اكثر من 30 صورة فنية وتجوّل المحافظ في المعرض واطلع على ما يضمه من صور متنوعة ،ومستمعاً لشرحاً مفصلاً عن المعرض والصور الفوتوغرافية، مبدياً اعجابه بما شاهده من أعمال تصويرية مميزة،وابراز جهود أبطال الحد الجنوبي المرابطين على الثغور وما يسطرونه من بطولات في سبيل التصدي للأعداء والذود عن أسوار الوطن وحياضه.

واعرب مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة خلف القاران عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الحدود الشماليه لرعايته للمعرض ودعمه واهتمامه بجميع أنشطة وبرامج وفعاليات الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة موضحاً ان ان المعرض التشكيلي يأتي ضمن مناشط الجمعية ويهدف الى استقطاب المواهب في مجال الرسم التشكيلي في المحافظة .