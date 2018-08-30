مدرب الفراعنة يكشف موقف محمد صلاح من معسكر مباراة النيجر

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب المنتخب المصري هاني رمزي، اليوم الخميس، حقيقة امتناع لاعب المنتخب وفريق ليفربول الدولي محمد صلاح عن المشاركة في معسكر المنتخب المنتظر؛استعدادا لمواجهة النيجر ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

ونفى ” رمزي ” امتناع محمد صلاح عن المشاركة في المعسكر، لافتًا إلى أنه تواصل مع صلاح خلال مكالمة هاتفية، والتي أكد اللاعب خلالها أنه لا يوجد أي شيء يمنعه من التواجد مع منتخب بلده.

وقال ” رمزي “: ” تواصلت مع صلاح وأكدت له تقديرنا الكامل له ولكل لاعب يرفع اسم بلده ويكون خير سفير لها مع كل أمنيات كل المصريين له بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا حتى لو لم يحصل عليها كفي فخرًا أن يكون مصريًا ضمن أفضل لاعبي العالم.. تمنياتي له بالتوفيق دائما ودعواتكم بالتوفيق لمنتخبنا فيما هو قادم “.

وكانت تداولت شائعات خلال الفترة الماضية حول عدم تمثيل محمد صلاح لبلاده أمام النيجر في المباراة القائمة يوم 8 سبتمبر المقبل، على خلفية الأزمة التي نشبت بينه واتحاد الكرة.

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