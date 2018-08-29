الاتحاد المصري يحسم موقفه بشأن تعيين حراسة خاصة لـ ” محمد صلاح “

نواف السالم(صدى):

رد اتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء على مطالب اللاعب محمد صلاح، مشدداً على أن طلب تعيين حراسة خاصة له لن يتم تنفيذه.

جاء ذلك خلال بيان رسمي للاتحاد مؤكدا خلاله إنه تمت دراسة جميع تصريحات صلاح وطلباته من أجل الارتقاء بالمنتخب الوطني ككل.

وأوضح الاتحاد أن ما طلبه صلاح بالحجز للمنتخب على درجة رجال الأعمال في الطائرات أثناء السفر يحتاج تعديلاً قانونياً ومخاطبة وزير الرياضة في هذا الشأن، مبينا أنه لا يوجد أي عائق في تنفيذ ما طلبه صلاح مع رفضه التام لما طلبه محاميه رامي عباس في خطابه لاتحاد الكرة بعدم مشاركة زملائه في أي حملة دعائية أو إعلانات تخص منتخب مصر لأنها حق أصيل لاتحاد الكرة.

وأكد البيان على أنه رغم ترحيب الاتحاد بطلبات محمد صلاح التي أعلنها بنفسه في تصريحاته ورسالته المصورة فقط، فإن الاتحاد يجدد رفضه لبقية الطلبات التي نصرّ على أنها غير منطقية والتي جاءت في الخطاب الذي أرسله محامي ووكيل أعمال صلاح.

ورفض اتحاد الكرة تمييز أي لاعب عن باقي زملائه بشكل من شأنه يثير الفتنة داخل صفوف المنتخب الوطنى، مشيراً إلى أنه يرفض طلب تعيين حراسة خاصة للاعب بمفرده من وإلى تدريبات الفريق.