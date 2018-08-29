” لافروف ” : نحن على أتم الاستعداد لمحاربة الإرهاب مع السعودية

موسكو(صدى):

أعلن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو التام لمحاربة كل أشكال الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع المملكة، داعيًا نظيره السعودي للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لعودة لاجئي سوريا.

وأضاف ” لافروف ” ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم الأربعاء في موسكو، مع وزير خارجية المملكة عادل الجبير: ” بحثت مع الجبير أوضاع منطقة خفض التوتر في إدلب السورية، اتفقنا على تنسيق زيارة للرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية قريبًا ” .

فيما أشار وزير الخارجية الروسي، إلي وجود مشروعات مشتركة بين المملكة وروسيا في مجالات عدة بملياري دولار، وأخرى بين أرامكو السعودية وغاز بروم الروسية، موجهًا شكره للمملكة نظير مجهوداتها الكبيرة تجاه الحجاج الروس.

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