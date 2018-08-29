” الجبير ” : نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيا

حمود العنزي(صدى):

قال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، أن المملكة تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيًا، مؤكدًا أنها اتفقت معها على التنسيق والتشاور بشأن كافة تطورات المنطقة.

وأضاف ” الجبير ” ، في كلمته خلال لقاءه نظيره الروسي سيرجي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم: ” بحثنا عددًا من ملفات الشرق الأوسط والإرهاب مع الجانب الروسي، و بحثنا أوضاع سوريا معهم ” ، لافتًا لضرورة تطبيق القرارات الأممية.

وتابع وزير الخارجية: ” ونتشاور مع روسيا بشأن أوضاع اليمن وجهود المبعوث الأممي ” .

فيما أكد أن المملكة تبذل كل ما في وسعها منذ عقود لتذليل كل شىء للحجاج.

وشملت زيارة ” الجبير ” لموسكو ولقاءه وزير الخارجية الروسي ” لافروف ” ، مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الأخيرة في اليمن وسوريا.