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” الداخلية ” توضح عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي

” الداخلية ” توضح عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي
نايف السالم(صدى):

أوضح تطبيق كلنا أمن، عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يعتبر جريمة معلوماتية.

وقال “ كلنا أمن ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر ” : عقوبة انتحال الشخصية على التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونَا ريال.

وأضاف : في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52844 ] نشر منذ 26 دقيقة

ايوا هذا الكلام اللي يجمد على الشارب ,,

,, 3 سنوات في ضيافة مزبن الجاني لمنتحل الشخصيه ,, او تكع 2 مليون ريال ,,

,, من فين يجيبوا اللي خلفوك 2 مليون ريال …………………….؟

[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 16 دقيقة

وما يصح إلا الصحيح وكم كلمة قالت لصاحبها دعني

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