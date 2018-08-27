” الداخلية ” توضح عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي
أوضح تطبيق كلنا أمن، عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يعتبر جريمة معلوماتية.
وقال “ كلنا أمن ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر ” : عقوبة انتحال الشخصية على التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونَا ريال.
وأضاف : في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52844 ] نشر منذ 26 دقيقة
ايوا هذا الكلام اللي يجمد على الشارب ,,
,, 3 سنوات في ضيافة مزبن الجاني لمنتحل الشخصيه ,, او تكع 2 مليون ريال ,,
,, من فين يجيبوا اللي خلفوك 2 مليون ريال …………………….؟
jamalco[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 16 دقيقة
وما يصح إلا الصحيح وكم كلمة قالت لصاحبها دعني