” الداخلية ” توضح عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

أوضح تطبيق كلنا أمن، عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يعتبر جريمة معلوماتية.

وقال “ كلنا أمن ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر ” : عقوبة انتحال الشخصية على التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونَا ريال.

وأضاف : في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن.