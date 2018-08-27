القبض على صاحب الفيديو المسيء لأهل نجران

نايف السالم(صدى):

تداولت أنباء، مساء اليوم الأحد، عن تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على الشخص المسيء لأهل نجران، وذلك للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد توجه النائب العام الشيخ ” سعود بن عبدالله المعجب ” ، بالقبض على شاب هدد بقتل مواطنين في إحدى المناطق في مقطع فيديو تم تدواله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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