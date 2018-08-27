القبض على صاحب الفيديو المسيء لأهل نجران
تداولت أنباء، مساء اليوم الأحد، عن تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على الشخص المسيء لأهل نجران، وذلك للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
جاء ذلك بعد توجه النائب العام الشيخ ” سعود بن عبدالله المعجب ” ، بالقبض على شاب هدد بقتل مواطنين في إحدى المناطق في مقطع فيديو تم تدواله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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مغرد[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه الان يطلع الهياط
شرقاوي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 4 ساعات
انا اجزم وكل اليقين ان هذا الشخص صوره وارسله خاص ولايريد نشره ولا يعي تصويره لكن احد الذين ارسل لهم خاص هو من نشره بس الحسافه على الرشاشين مصادره
حسن[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 4 ساعات
على طاري هالسالفه،وش اخبار الي سب اهل الجنوب و اتهمهم بالدياثه؟؟؟ عساه مرتاح؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10855 ] نشر منذ 3 ساعات
تمــــام ألتـــــــمام . قــواكــم الله .
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هــــــايط ذلحــــــــــين .
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات
سُبل الشهرة كثيرة