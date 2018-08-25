بالفيديو.. شخص يهدد بقتل آخر في نجران ويوثق سلاحه المراد استخدامه

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، شخص يهدد بقتل آخر في نجران ويوثق سلاحه الشخصي المراد استخدامه في الجريمة.

وأثار الفيديو غضب المواطنين حيث طالبوا ال جهات الأمنيه بالتحقق من صحة الفيديو والقبض على الأشخاص في المقطع.