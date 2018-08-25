بالفيديو.. شخص يهدد بقتل آخر في نجران ويوثق سلاحه المراد استخدامه
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، شخص يهدد بقتل آخر في نجران ويوثق سلاحه الشخصي المراد استخدامه في الجريمة.
وأثار الفيديو غضب المواطنين حيث طالبوا ال جهات الأمنيه بالتحقق من صحة الفيديو والقبض على الأشخاص في المقطع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52655 ] نشر منذ 3 ساعات
تعوذ من الشيطان ,,
,, استهدِ باالرحمن وخيِّر عن رايك ، لاينفخ بليس في نافوخك ,,
احمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
النجرانيه ما جربوا الدعس
الشامري[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بيدعسون وجهك وبيحطون حذيانك في فمك ياأحمد صاحب التعليق
لي اقبلت يام تخافق جانبيها
من بغا القادي ف يام هل القادي
ومن جلب نفسه فيام بتشريها
sma_abha[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهل نجران نعم الرجال ولا سمعنا عنهم الا ما يرفع الرأس
وإذا كان المتحاكي خبل فالمستمع عاقل
الفتنة نايمة وملعون من ايقظها
احمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهايط ماعنده غير الضراط… وقدره بنعال الحمام ينداس…
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30906 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10826 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديرتي نجران داري والكرامة***ديرتي نجـران تستاهـل وسامـي
ابشري يادارنا بعـز وسلامـه***والله انـك سالبـه كـل الهيامـي
يرقص العصفور بك ويا الحمامه***دار حب ودار خير وبك كرامي
اعصبي راسك مع بيض العمامه***دام ربعي بالوغى صبيان يامـي
والتحايا لك يامشعـل والسلامه***كلنـا ويـاك بالـدرب العظامـي
والله لاناصل حدود اعلى الغمامه***والايادي في بعض طول العوامي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30906 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك اخي راعي الموتر ونعم بكل القبايل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10826 ] نشر منذ 1 ساعة
صَح إبدنك يخيتي ☕☕☕أم ألخــــــــــير🍞🍞🍞.
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ماعـــــلاكِ زود وألنعِــم بكل القبايل بدو وحَضَـــــــر .
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض يطورذاته ويتعلم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1614 ] نشر منذ 1 ساعة
صح لسانك أخي راعي ال -ONE -8
ولا مهونة لباقي القبائل ،والأسر،والعوائل،،
ونعم بالجميع.
uxu[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
انظمة النيابه العامة الان جديدة يعني ونزلت يعني لاتحرش الماضي انسى والان الكل لابديفهم الانظمة الجديدة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10826 ] نشر منذ 59 دقيقة
تسلم عزيزي واضح وصريح .💚.
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ماعــــــلاك زود ياغالي تراك دوم على بالي .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 46 دقيقة
خلي الهياط ينفعه الان بعد ما صدر امر بالقبض عليه من النائب العام هو والمصور
احمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 40 دقيقة
هالورع وطقته بنشره للمقطع ماله تفسير غير انه يضرب هيبة الأمن بين ربعه وجيرانه… والواجب يعلقونه من اذانه حتى يكون عبره لكل من يتطاول على الأمن ويهدد الناس بالعلن وكن البلد سايبه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1614 ] نشر منذ 38 دقيقة
من قال سالم وغانم
الله يسعد أوقاتك أخوي راعي ال -ONE -8
الله يرضى عليك وعلى كل يتابع يقراء..
عش الواقع[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يعز المملكه وشعبها وكلنا يد وحده على من اراد شق الصف اهل نجران رجال وفيهم كفاية انفسهم ودولتنا تضرب بيد من حديد على من اراد زعزعة الامن ولكل قاعده شواذ الشخص هذا اشك في قواه العقليه او سلوكه المشين يجب محاسبة كل من اراد ايقاض الفتنه
محمد ال سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق
موقع الارهابي في الطايف ونحن تحت ظل الله ثم ظل ال سعود والشخص يهدد الزعامات المذهبيه الاسماعيليه ..وبعيده عن لحيته ..ليس من اهل المنطقه ارجو التأكد قبل النشر