جماهير الوحدة الإماراتي عن ” عموري ” : راح الهلال ببلاش

ماجد محمد(صدى):

علقت جماهير نادي الوحدة الإماراتي على انتقال اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورددت جماهير الوحدة الهتافات على رحيل عموري على هامش مباراة السوبر الإماراتي الذي لعب في مصر، قائله ” عموري فين.. الليلة ما جاش “، وأضافت ” راح الهلال.. وكمان ببلاش ” .

وكان الهلال تعاقد مع ” عموري ” لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال الصيف الحالي، وشارك اللاعب في فوز الهلال بلقب كأس السوبر المحلي.

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