غانم الهاجري: ذهاب عموري للهلال رفع من قيمته التسويقية

نواف السالم(صدى):

أكد غانم الهاجري، رئيس شركة العين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ذهاب اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” للهلال رفع من القيمة السوقية للاعب بسبب اختلاف القيم السوقية الرياضية بين الإمارات والسعودية.

وصرّح ” الهاجري ” بأن عموري كان له هدف الإحتراف خارج الإمارات منذ قبل نهاية الموسم الماضي، لافتًا إلى: ” مدرب العين كان عارف إن عموري سيخرج إلى رحلة احتراف فاستبعده عن قائمة الفريق. ”

وأوضح غانم الهاجري: ” أندية كثيرة من الإمارات وأغلب الأندية الكبيرة في السعودية كانت ترغب بالتعاقد مع عموري ولكن رغبة اللاعب كانت واضحة. ”

وأضاف: ” الاستقبال الذي حظي به عموري والحراك الرياضي في السعودية يُغري أي لاعب للاحتراف في السعودية وخصوصًا إذا كان له عشق قديم في الهلال. ”

وتابع: ” أتمنى للهلال وعموري النجاح، وعموري مادة صخبه للإعلام سواءً في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة ” ، مضيفًا: ” أنا متأكد أن الهلال سيستفيد كثيراً من عموري مادياً كتسويق. ”

واستطرد غانم الهاجري: ” كلمني شخص وقال لي أن الهلال تلقى عرض من شركة قدمت 100 مليون مقابل الإستفادة من عموري تسويقياً هذا الموسم فقط ” ، مختتمًا: ” عرض الهلال كان أقوى لعموري من العين بسبب عدم قدرة العين تجاوز السقف المحدد. “