بعد هروب مصرية قاصر من زوجها السعودي.. حبس والد الفتاة بتهمة الاشتراك في هتك عرض ابنته

القاهرة(صدى):

على خلفية هروب عروس مصرية قاصر من زوجها السعودي، يوم الصباحية ، ومطالبة الزوج باسترداد مبلغ 125 ألف جنيه الذي دفعه لوالد العروس مقابل تزويجها له، وجهت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بمصر، اتهاما للأب بالاشتراك في هتك عرض ابنته، والتزوير في وثيقة الزواج العرفي باعترافه أنها ليست قاصرًا، على خلاف الحقيقة.

وبناء على مذكرة من المجلس القومي للأمومة والطفولة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة ألقت الشرطة القبض على والد العروس وتم إحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

إقرأ أيضًا: