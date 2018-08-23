آخر التطورات في قضية هروب عروس مصرية من زوجها السعودي

القاهرة(صدى):

في متابعة لآخر التطورات بواقعة هروب فتاة مصرية ” قاصر ” من زوجها سعودي الجنسية، إذ تفاجأ بعدم تواجدها بالمنزل الذي اشتراه لها بمحافظة القليوبية.

خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، كل من النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال مدينة بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن الواقعة.

ومن جانبه أكد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المصري أن هذه الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت بلاغا من مواطن 37 عامًا يطالب فيه مزارع مصري برد مبلغ 125 ألف جنيه الذي دفعه مهرًا مقابل تزويجه ابنته 17 عاما ، التي هربت يوم الصباحية من مسكن الزوجية.

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