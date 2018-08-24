البعثة العراقية تكشف تفاصيل انتحار حاج بصحن الطواف

عادل الحربي (صدى):

كشفت بعثة الحج العراقية، تفاصيل وفاة حاج، عقب قيامه بإلقاء نفسه في صحن المطاف بالحرم المكي، ونتج عن الحادثة وفاة الحاج فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في بيان: إن الحاج حسين حميد الحيدري من مواليد 1975 أقدم اليوم على الانتحار من صحن الطواف العلوي في الحرم المكي، دون معرفة الأسباب، مؤكدة أنه من أهالي محافظة بغداد.

وأضاف : وفقًا لحجاج عراقيين في الفندق نفسه الذي يسكن به الحاج المنتحر، فإن الحيدري كان يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر.

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