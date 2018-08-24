بيان من رئاسة الحرمين حول انتحار حاج

نايف السالم(صدى):

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن واقعة انتحار حاج عراقي بإلقاء نفسه من فوق سطح الحرم؛ ليسقط بصحن المطاف ويتوفى على الفور.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قام أحد الحجاج من الجنسية العراقية بالقفز من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى وفاته رغم وجود سياج حديدي للحماية، محيط بكامل سطح المسجد الحرام، فيما تسبب سقوطه إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة.

وأكدت أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، لافتةً إلى أن لا زال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة.