بالفيديو.. وفاة حاج إثر إلقائه بنفسه من سطح الحرم

نايف السالم(صدى):

كشفت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن باشروا حادثة إقدام أحد الوافدين العراقيين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي.

وأوضحت أنه نتج عن السقوط وفاة الحاج فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، فيما تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة؛ بينما تستكمل الشرطة الإجراءات في الواقعة.