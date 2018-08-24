بالفيديو.. وفاة حاج إثر إلقائه بنفسه من سطح الحرم
كشفت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن باشروا حادثة إقدام أحد الوافدين العراقيين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي.
وأوضحت أنه نتج عن السقوط وفاة الحاج فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، فيما تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة؛ بينما تستكمل الشرطة الإجراءات في الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52584 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب وضح حواجز في جميع الادوار تمنع السقوط
Pocatello[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 ساعات
متى يتم تركيب شبكة شفافه مطاطية عشان تصيد مثل دي الحالات وتكون زي حق الملاعب وبعدها يعالجوا من النفسية ويحقق معه ليش حاول يسوي كده الله يرحمه ويسامحه
اللهم صل على سيدنا محمد
عبدالله[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني نركب للحجاج والمعتمرين حاجز زي الاطفال والا ايش؟
احمد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفس الحادث وقع برمضان… يعني فتره كافيه لحل هالمشكله ….؟
واتذكر واحد أظن اسمه محماس كتب تعليق وقتها وقال راح يتكرر نفس الموقف وجاب حل لها … ما ادري ليه عدم المبالاة حتى تقع الفاس بالراس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32329 ] نشر منذ 2 ساعتين
لحوووووووول.