كلوب : ليفربول يجب عليه التطور والتحسن

ماجد محمد(صدى):

شدد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على ضرورة تطور وتحسن فريقه رغم انتصاره في أول مباراتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي للقاء برايتون : لا ينبغي لنا مقارنة هذه المباراة مع آخر مواجهة في الموسم الماضي، الخصم كان في وضع آمن، أحترم كثيرًا ما يفعله كريس هيوتن هناك.

وتابع : نحن بحاجة إلى اليقظة الدائمة، وأن نكون مستعدين للعمل، نأمل أن تكون الجماهير متحمسة لخلق أجواء جيدة.

وواصل: يجب أن نتوقع من أنفسنا، أن نؤدي على الأقل، بالمستوى الطيب الذي أظهرناه حتى الآن، يجب علينا التطور، وأنا متأكد من أننا نستطيع ذلك.