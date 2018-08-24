كلوب : ليفربول يجب عليه التطور والتحسن
شدد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على ضرورة تطور وتحسن فريقه رغم انتصاره في أول مباراتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي للقاء برايتون : لا ينبغي لنا مقارنة هذه المباراة مع آخر مواجهة في الموسم الماضي، الخصم كان في وضع آمن، أحترم كثيرًا ما يفعله كريس هيوتن هناك.
وتابع : نحن بحاجة إلى اليقظة الدائمة، وأن نكون مستعدين للعمل، نأمل أن تكون الجماهير متحمسة لخلق أجواء جيدة.
وواصل: يجب أن نتوقع من أنفسنا، أن نؤدي على الأقل، بالمستوى الطيب الذي أظهرناه حتى الآن، يجب علينا التطور، وأنا متأكد من أننا نستطيع ذلك.
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