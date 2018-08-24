حاجة تخفي معاناتها مع الفشل الكلوي خوفًا من حرمانها من الحج

علي القحطاني (صدى):

بعد اختيارها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، قررت مصرية أن تخفي معاناتها من مرض الفشل الكلوي، متحملة الآلام في سبيل تحقيق حلمها بأداء فريضة الحج.

كانت أوجاع الفشل الكلوي أقوى من الحاجة المصرية، فبوصولها إلى مكة المكرمة وأداءها طواف القدوم عادت إلى مقر إقامة الضيوف وهي تشعر بألم عارض، بحسب وسائل محلية.

واكتشف الطبيب المرافق لحجاج أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية، سر الحاجة الذي أخفته بعد زيارتها العيادة.

وتقول الحاجة : ” أبلغوني باختياري للحج ضمن ضيوف الملك، وهذه حجتي الأولى وعندما وصلت إلى مكة المكرمة من دون مرافقة أحد من أسرتي أبلغوني في العيادة الطبية بأنه بإمكاني إتمام حجي وإجراء الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة ” .

وأشارت إلى أنه تم متابعة حالتها الصحية ونقلها إلى عدد من المستشفيات لإتمام الغسل الكلوي، بإشراف ومتابعة من رئيس اللجنة الصحية لحجاج مصر عبدالله صالح المطرفي ” ،داعية لخادم لحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .