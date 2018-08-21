بالفيديو.. رجل أمن يساعد حاجًا مسنًا لدخول دورة المياه

حمود العنزي (صدى):

وثق مقطع فيديو، موقفًا إنسانيًا لأحد أفراد الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن أثناء قيامه بعمله في المشاعر المقدسة.

وظهر رجل الأمن وهو يساعد أحد الحجاج من كبار السن ،غير قادر على الحركة للدخول لإحدى دورات المياه.

هذا الفعل، دفع رواد مواقع التواصل إلى الإشادة بالموقف، ومبينين أن ما أقدم عليه رجل الأمن هذا هو يمثل أخلاق وصفات أبناء المملكة، والتي تشرفت بخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم، وتقديم كل الخدمات لتأمين متطلباتهم.

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