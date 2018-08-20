أمير مكة عن الأمن السعودي: يجب أن يتعلم رجال الأمن بالعالم أجمع منهم
وجه صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، التحية لـ ” رجل الأمن ” في المملكة، فيما يقدمه من جهد لخدمة حجاج بيت الله.
وقال ” الفيصل ” في كلمة له من مشعر عرفات: ” يجب أن يتعلم رجال الأمن في العالم أجمع من الأمن السعودي، الذي يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن الحجاج ” .
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 26 دقيقة
بارك الله فيك ياسيدي صاحب السموالملكي الأميرخالد الفيصل والحمدلله على نعمة الامن والامان الذي نعيشه في مملكتنا الحبيبه وهذا بفضل الله ثم بجهودكم وجهودرجال الامن الابطال البواسل وكلنا امن لوطنا الحبيب ودام عز الوطن شامخا عزيزاً بظل والدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعودحفظه الله وبظل سيدي ولي العهد الأمين صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعود حفظه الله