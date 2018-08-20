أمير مكة عن الأمن السعودي: يجب أن يتعلم رجال الأمن بالعالم أجمع منهم

عرفات(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، التحية لـ ” رجل الأمن ” في المملكة، فيما يقدمه من جهد لخدمة حجاج بيت الله.

وقال ” الفيصل ” في كلمة له من مشعر عرفات: ” يجب أن يتعلم رجال الأمن في العالم أجمع من الأمن السعودي، الذي يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن الحجاج ” .