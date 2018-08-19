الوليد بن طلال يقدم مكافأة مليونية لـ ” أخضر الاحتياجات الخاصة “

ماجد محمد(صدى):

هنأ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، لاعبي وإداريي المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال، تقديمه مكافأة قدرها مليون ريال لأعضاء المنتخب.

وقال الأمير، في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أهنئ اخواني إداريي ولاعبي منتخبنا الوطني 🇸🇦 لذوي الإحتياجات الخاصة بتحقيق كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، وأقدم مكافأة مليون ريال لأعضاء المنتخب ” .

يذكر أن الأخضر لذوي الاحتياجات الخاصة ، قد توج أمس السبت، بطلا لكأس العالم عقب فوزه على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

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