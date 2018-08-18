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شيرين الرفاعي تعلن مقاضاة من طعن في عرضها

شيرين الرفاعي تعلن مقاضاة من طعن في عرضها
عادل الحربي(صدى):

توَّعدت الإعلامية شيرين الرفاعي، كل من أساء وطعن في وطنيتها أو دينها أو عرضها، مؤكدة أنها ستقاضيه.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قفلت حسابي لأن متابعيني الي يبوني يكفوني.. وارحب بكل المتابعين الجدد الي اوافق على متابعتهم بس وأقولهم مكانكم بقلبي ” .

وأضافت : ” الخطأ غير المقصود وارد في أي عمل إعلامي وقد تحملت مسؤولية ما حدث أمام جهات الاختصاص وامتثلت لقراراتها، وقلبها مفتوح لأي نقد موضوعي أو نصيحة ” .

وتابعت : ” لكن من طعن في وطنيتي أو ديني أو استمرأ في قدح عرضي دون تورع فإنني ملاقيتهم أمام الله ثم إلى سوح القضاء وقد وكّلت من يحصر ذلك ويبدأ بإجراءاته ” .

يذكر أن ” الرفاعي ” كانت قد صوَّرت تقريرًا عن قيادة المرأة للسيارة بالمملكة بعباءة بيضاء شفافة، ما تسبب في موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة

أهم حاجة مقاضاة من قام بتصويرك من خارج وزارة الإعلام السعودية وأساء لها .

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة

نصيحة .. !! انتبهي من المحامي !

الخوف منه .. !

اما كلام الناس ما يضرك ابد !

الله يهدي الجميع !

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 39 دقيقة

ياويلكم منها بتجيب سروالها الابيض ولا بتعطيكم

[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 33 دقيقة

انا شفة المقطع السر باين واللي تحتة مئبئب وانتي من اختار هذا

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