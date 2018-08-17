شيرين الرفاعي تعلن استقالتها

علي القحطاني (صدى):

قررت المذيعة شيرين الرفاعي تقديم استقالتها والرحيل عن قناة ” الآن ” إلى وجهة جديدة لم تحددها، وذلك في أول ظهور لها عقب غيابها منذ واقعة ظهورها بملابس غير محتشمة في شوارع الرياض.

ونفت الرفاعي ماتردد حول هروبها من المملكة، مؤكدة أن سبب غيابها الفترة الماضية هو مرضها لافتة إلى تنقلها بين المستشفى ومنزلها الذي تملكه في دبي.

وكان انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل، للمذيعة الرفاعي، منذ شهرين ظهرت خلاله وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، مرتدية ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.