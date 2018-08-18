عقب فيديو رجل المرور.. مستشار قانوني يوضح عقوبة تصوير مقاطع تتعلق بالأمن

نايف السالم(صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالكريم القاضي، عقوبة تصوير مقاطع فيديو تتعلق بالأمن؛ تعليقًا على واقعة مقطع الفيديو المتداول للتطاول على رجل الأمن مشعل العتيبي وما احتوى من عبارات واتهامات باطلة.

وأكد ” القاضي ” قائلًا: ” أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، من خلال الإضرار برجال الأمن وأعمالهم والإساءة لهم بالأقوال أو الأفعال أو التشهير وكل ما من شأنه الإخلال بالمحافظة على سير أعمالهم. ”

وأضاف: ” مما هو معني بتطبيق النظام؛ لكونه بصفة الأمن ومن هنا ندعو الجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بنص النظام ذاته؛ لكون عقوبة المخالفة تخص الجميع من المخالفين كائنا من كان. ”

وكان انتشر مقطع فيديو ” دق على عمتك ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق تلفّظ عنصري وعدم إبراز الهوية، قامت به عائلة بمكة بعد ارتكابهم مخالفة مرورية، والذي نال فيه رجل المرور مشعل العتيبي التقدير بالتزمه الصمت، ولم يردّ على الإساءات، وقام بعمل أخلاقي يعكس تعامل رجال الأمن.

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