مغوار فيديو ” دق على عمتك ” يفصح عن تفاصيل الواقعة

علي القحطاني(صدى):

أفصح رجل المرور ” مشعل العتيبي ” ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل فيديو ” دق على عمتك ” المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق تلفّظ عنصري وعدم إبراز الهوية، قامت به عائلة بمكة بعد ارتكابهم مخالفة مرورية، والذي نال فيه التقدير بالتزمه الصمت، ولم يردّ على الإساءات، وقام بعمل أخلاقي يعكس تعامل رجال الأمن.

قال ” مشعل ” رجل المرور: إنه كان قبل يومين في أحد النقاط الأمنية بمكة، عندما ارتكب هذا الشخص مخالفة مرروية ورفض إبراز هويته، وبدأ بالتلفظ، والحمد لله تربينا على احترام الآخرين والتمسك بالحلم والصبر والحكمة، وفقًا لما أخبرنا به المسؤولون والقيادات وحكومتنا بالالتزام بالآداب، ووضحوا لنا كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف.

وأضاف ” مشعل ” ، أن ” كبير السن، والعقلية التي تتعامل معها كل شخص له ميزانه الخاص، وقد سلمت الحالة لمركز الشرطة، وبالنسبة لألفاظه العنصرية فهي لا تعنيني، وكلنا لدينا وطنية بصرف النظر عن كل شيء، وكل القطاعات بالحج ليس المرور وحده، يعملون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” _ حفظه الله _ .

وأكد ” رجل المرور ” ، على أنه فوجئ برد الفعل قائلًا ” وردتني اتصالات كثيرة، وحقيقة أنا غير متابع لمواقع التواصل، والمكالمات التي وصلتني لا أستطيع الرد عليها فكيف بمتابعة الإشادات التي تُكتب في ” تويتر ” ونحن في الحج لا ننتظر الشكر من أحد، ما يهمنا كيف نخدم ضيوف الرحمن بتوجيهات حكومتنا الرشيدة ” .

ومن جانبهم استنكر المغردون ما ورد في ” الفيديو ” من تهجم لفظي وتصوير وعبارات عنصرية، وأوضحت شرطة مكة أنها قبضت على المصور وابنته وزوجته.