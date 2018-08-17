مغوار فيديو ” دق على عمتك ” يفصح عن تفاصيل الواقعة
أفصح رجل المرور ” مشعل العتيبي ” ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل فيديو ” دق على عمتك ” المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق تلفّظ عنصري وعدم إبراز الهوية، قامت به عائلة بمكة بعد ارتكابهم مخالفة مرورية، والذي نال فيه التقدير بالتزمه الصمت، ولم يردّ على الإساءات، وقام بعمل أخلاقي يعكس تعامل رجال الأمن.
قال ” مشعل ” رجل المرور: إنه كان قبل يومين في أحد النقاط الأمنية بمكة، عندما ارتكب هذا الشخص مخالفة مرروية ورفض إبراز هويته، وبدأ بالتلفظ، والحمد لله تربينا على احترام الآخرين والتمسك بالحلم والصبر والحكمة، وفقًا لما أخبرنا به المسؤولون والقيادات وحكومتنا بالالتزام بالآداب، ووضحوا لنا كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف.
وأضاف ” مشعل ” ، أن ” كبير السن، والعقلية التي تتعامل معها كل شخص له ميزانه الخاص، وقد سلمت الحالة لمركز الشرطة، وبالنسبة لألفاظه العنصرية فهي لا تعنيني، وكلنا لدينا وطنية بصرف النظر عن كل شيء، وكل القطاعات بالحج ليس المرور وحده، يعملون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” _ حفظه الله _ .
وأكد ” رجل المرور ” ، على أنه فوجئ برد الفعل قائلًا ” وردتني اتصالات كثيرة، وحقيقة أنا غير متابع لمواقع التواصل، والمكالمات التي وصلتني لا أستطيع الرد عليها فكيف بمتابعة الإشادات التي تُكتب في ” تويتر ” ونحن في الحج لا ننتظر الشكر من أحد، ما يهمنا كيف نخدم ضيوف الرحمن بتوجيهات حكومتنا الرشيدة ” .
ومن جانبهم استنكر المغردون ما ورد في ” الفيديو ” من تهجم لفظي وتصوير وعبارات عنصرية، وأوضحت شرطة مكة أنها قبضت على المصور وابنته وزوجته.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 2003 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينكم
عبود[ عدد التعليقات: 2062 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ، اللي اعطاك الصبر ، انا لو محلك ما اعتقد اني باصبر عليه وعلى صوته المستفز ، مخالف النظام ويبغا يورط العسكري بمصيبة لا يعلمها الا الله لكن الحمدو لله الله حطة في شر اعماله ، قبضو عليه وبيحولونه للنيابة العامة يعني ما معه الا بعد العيد ان شاء الله ورح يقضي عيد خلف القضبان للذكرى .
qlq[ عدد التعليقات: 3723 ] نشر منذ 3 ساعات
…
بطل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9733 ] نشر منذ 2 ساعتين
تجاهل اسلوبك وطبّق نظامه
مثل الجبل شامخ ولا احدٍ يهزّه
هو ماحسب لك وانت واقف امامه
وشلون تبغى عمّتك تستفزّه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10690 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ألمستـــعان . ويكون في عونك وينصرك علاهــم .
ابو داود[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحن قاطني مكه نشعر بما يبذله رجال المرور ورجال الامن البواسل وفقهم الله ومايقابلوه من معاملة الجمهورونشكرهم الشكر الجزيل وحكومتنا الرشيده في الجهود الراقيه لخدمة الحجاج والمواطنين حفظهم اللهون ونشكر رجل المرور علي اخلاقه الراقيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30774 ] نشر منذ 57 دقيقة
ايش الالفاظ التي قالها مالقيت المقطع
وبغظ النظر عن اي شي الادمي يودي عمله تلفظ والى اسكت ما معك الى ما جاك وذلحين انشبت نفسك في علوم شينه بس بعض الناس. على باله طولة السان شجاعه. وهي خواعه
محمد سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 54 دقيقة
الكثير لا يعرف حقيقة وهي ان العنصرية مرض نفسي ومصنفه عالميًا في الطب النفسي انها احد الاضطرابات النفسية والتي تحتاج الى علاج نفسي في الحالات الشديدة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30774 ] نشر منذ 40 دقيقة
الى العنصريه قلة عقل وقلة علم بالله وهو اول ذنب عُصي الله به
ابليس لما امره الله بالسجود لادم ابى واستكبر وقال انا خيراً منه خلقتني من نار وخلقته من طين فاستحق الطرد من رحمة الالله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 37 دقيقة
يقولون في المثل (( الثقل صنعة)).
لقد صدق من قال هذا المثل، فالثقل فعلا صنعه وحكمة عظيمة في جعل الإنسان أن يكون مدركا غير متجاوز أو متهور في اتخاذ القرارات الصائبة ثم الرد لما يستوجب ذلك في الوقت المناسب على كل من يجب ردعه وإيقافه عند حده، كأي متمادي مثلا أو متجاوز أو مخطئ ..
كفو يابطل بيض الله وجهك**
زائر[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 36 دقيقة
قال الفاظ بيلبس رجل الامن قضيه وهي كلها كانت مخالفه وقوف خاطي علي خط المشاه جاب لنفسه قواضي منع ابراز الهويه مخالفه و رفع الصوت و تقويا كلام ماقاله وتصوير رجل الامن وتشهير وكلام بذي انت متخلف وبدو قضايا صارت و باين من كلامه انه سليط لسان ومفتري ويتقول عليه انت تسب الملك وانت تستهين بالملك
زائر[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا لسانه طويل وبجاحه ومفتري مع رجال الامن كيف مع غيرهم لكن طاح في شر اعماله بياكل سجن وغرامات لين يعرف الحق والصواب
دهـــر⏳[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 31 دقيقة
أحـلى رد لـولـو😍✌
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30774 ] نشر منذ 24 دقيقة
يا اخوان فين المقطع انا ادور عليه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 21 دقيقة
قليلي الادب هو واولاده ما احترموا رجل الامن لازم يتربوا ويعرفوا مقدار خطأهم واللي ماتربى يربونه الحكومه
زائر[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 17 دقيقة
اكتبي فيديو دق علي عمتك في قوقل