” التجارة ” : نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ اليوم

حمود العنزي (صدى):

أعلن ماجد الرشيد، أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار، عن دخول نظام الإفلاس حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 7 ذي الحجة 1439هـ.

وأوضح ” الرشيد ” ، أن العمل بهذا النظام سيبدأ فعليًّا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الأجهزة الحكومية عطلتها منذ يوم الإثنين الماضي.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد أقرَّ نظام الإفلاس في فبراير الماضي، والذي ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، والتي تتمثل في: ” التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية ” .

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